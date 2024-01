Municipio Roma VII: assessore Comune, isola pedonale Flavio Stilicone non sarà eliminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà cancellata l'isola pedonale di via Flavio Stilicone nel Municipio VII di Roma, in zona Don Bosco. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patané, rispondendo in Aula Giulio Cesare all'interrogazione del capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, che si è fatto portavoce delle istanze dei residenti. "I residenti del Municipio VII chiedono da mesi risposte al presidente Francesco Laddaga, riguardo ai costanti rumori e ai problemi di sicurezza su via Flavio Stilicone, nella zona di Don Bosco, ma finora non sono stati ascoltati - ha detto Santori -. L'amministrazione comunale ha deciso di chiuderla al traffico nel 2019 ma ci sono rumori consistenti e schiamazzi, anche durante la notte, che compromettono la salute e la quiete pubblica. Ci sono continui permessi rilasciati dall'amministrazione per mercatini e feste di ogni genere. Vogliamo che si prendano in considerazione le istanze dei residenti". (segue) (Rer)