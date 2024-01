Prescrizione: Pd, sarà caos nei tribunali, a rischio tre miliardi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo alla quinta riforma della prescrizione negli ultimi sette anni e con questo intervento il governo rende adesso impossibile a qualunque magistrato di capire quale norma dovrà applicare. I processi rallenteranno inevitabilmente visto che i tempi della prescrizione dovranno essere ricalcolati a mano, fascicolo per fascicolo, andando a verificare ogni volta quale normativa risulta più favorevole al singolo caso. Siamo all'assurdo, anche perché questo intervento avviene proprio quando il nostro paese aveva raggiunto tutti gli impegni presi con l'Europa circa la riduzione dei tempi dei processi di almeno il 25 per cento. Con questo intervento il governo decide invece di tornare indietro e mette seriamente a rischio i tre miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che destinati alla giustizia". Lo hanno detto i deputati democratici Debora Serracchiani e Federico Gianassi, che sono intervenuti in Aula alla Camera sulla proposta di legge di maggioranza sulla prescrizione. "La maggioranza sta mentendo - hanno aggiunto i parlamentari - non è vero che questa proposta reintroduce, di fatto, il testo del ministro Orlando, e lo conferma che la bocciatura di tutti gli emendamenti del Pd che proponevano proprio la reintroduzione di quelle norme". (Rin)