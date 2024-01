Ucraina: consigliere Usa Sullivan, Putin si aspettava una vittoria veloce ma ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si aspettava “una vittoria veloce in Ucraina”, ma ha “sottovalutato” la popolazione. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, parlando al Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. “Le mire imperialistiche di Putin non si sono concretizzate: ha fallito, e non è nemmeno riuscito ad indebolire la sovranità di Kiev e la coesione all’interno della Nato”, ha detto. (Was)