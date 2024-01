Ucraina: Sullivan, battaglia non è finita, continueremo a sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia in Ucraina “non è finita”, e gli Stati Uniti continueranno a sostenere Kiev nella guerra contro la Russia. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, parlando al Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. “La Russia, con l’aiuto della Cina, sta rafforzando la sua base industriale, e continua a chiedere armi a Iran e Corea del Nord, in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite”, ha detto. (Was)