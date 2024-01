Stellantis: Battisti (Pd), bene convocazione commissione a Cassino, Meloni apra confronto con azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la convocazione della commissione consiliare competente a Cassino, così da poter incontrare le parti sociali, le istituzioni del territorio per favorire ogni possibile soluzione positiva e, nel contempo, dimostrare vicinanza ai lavoratori che stanno pagando a caro prezzo questo stato di incertezza dell'azienda. Così la consigliera regionale del Partito democratico del Lazio, Sara Battisti, intervenendo presso la commissione consiliare convocata su Stellantis. "È indispensabile conoscere quelli che sono i reali impegni dell'azienda - aggiunge - che sappiamo sta orientando non solo fuori dall'Italia, ma addirittura fuori dalla comunità europea, gli investimenti strategici per il settore automotive: in questo caso, e lo dico a prescindere dalla collocazione politica, la Presidente Meloni dovrebbe assumere l'iniziativa e aprire un confronto diretto con i vertici sul piano industriale. La domanda è semplicemente: cosa vuol fare realmente Stellantis a Cassino così come nel resto d'Italia?". "In ultimo - prosegue - c'è il tema del patrimonio immobiliare: quell'impianto, così come tutti quelli Fiat, è nato anche grazie ai contribuenti del nostro Paese e, se l'azienda decide di vendere, credo sia necessaria una norma che obblighi a chiedere al governo se vendere o mettere l'immobile a disposizione della collettività. La preoccupazione è altissima. Già la vicenda Reno de Medici sta affossando il territorio. Agiamo in fretta per rispondere alle preoccupazioni di migliaia di famiglie".(Com)