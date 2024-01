Autonomia: Turco (M5s), Sud si opponga in Parlamento, dati sanità tracciano disastro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 16 gennaio, è in discussione al Senato il ddl Calderoli volto all'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'Art. 116 Cost, 3° comma. Ci troviamo davanti a un colpo di mano inaudito delle destre che, con questo atto, vogliono tranciare di netto il Paese abbandonando definitivamente il Mezzogiorno a un destino minore. Si tratta di un vero e proprio attacco all'unità nazionale e ai criteri di solidarietà e sussidiarietà che ispirarono la nascita della Repubblica". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle. "Il Sud deve presentarsi coeso dinnanzi a un governo che, con il suo endorsement, rischia di trasformare i territori più poveri e in emergenza sociale, in veri e propri 'satelliti' delle Regioni più ricche e sviluppate del Nord del Paese. Per quanto riguarda i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), chi sostiene l'autonomia parla di prestazioni al minimo sindacale, ma per noi questa è pura follia. È compito della centralità dello Stato accompagnare la pubblica amministrazione in un percorso di crescita virtuosa, offrendo ai cittadini servizi del miglior livello possibile e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Sanità, istruzione, trasporti e tanti altri temi risultano emergenziali per la risoluzione della questione meridionale, e ricalcolare i Lep sulla base della spesa storica non potrà che svantaggiare ulteriormente le Regioni più fragili e, di conseguenza, diminuire il peso del nostro Paese nel mercato globale", aggiunge. (segue) (Com)