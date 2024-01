Autonomia: Turco (M5s), Sud si opponga in Parlamento, dati sanità tracciano disastro futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare, stando ai dati diffusi dalla fondazione Gimbe, nel 2021 la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di 4,25 miliardi di euro, con un +27 per cento rispetto all'anno precedente. Questa 'migrazione', ovviamente, avviene perlopiù a carico dei residenti di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo verso le Regioni del Nord. Si tratta di un fenomeno che, da sé, offre la cartina al tornasole del gap infrastrutturale che andrebbe ad acuirsi laddove il centrodestra riuscisse nel suo intento di riformare i pesi degli enti territoriali. Come M5s continueremo a combattere il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata, in quanto non possiamo permettere che si accentui la frattura fra Nord e Sud Italia, con particolare riguardo alla materia sanitaria e non solo. Per tutte queste ragioni chiediamo al Parlamento di sospendere l'intero progetto 'Spacca Italia'", conclude Turco. (Com)