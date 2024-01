Sicurezza: De Corato, contro baby gang vuoto normativo che deve essere colmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro le baby gang c'è una carenza "di normative e un vuoto di legge che vanno assolutamente riempiti per non permettere a certi personaggi come questi, di continuare a trasmettere questi spettacoli osceni. Dovremo approvare in Parlamento norme idonee a questo fenomeno delinquenziale". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'arresto compiuto ieri da parte dei Carabinieri di Corsico a quattro giovani ragazzi. “I loro ispiratori sono i rapper/trapper che, come abbiamo visto anche recentemente in zona San Siro a Milano, aggrediscono poliziotti e, molte volte, commettono reati con armi di vario genere. Tutti questi giovani ragazzi, che delinquono per i quartieri della città, vanno mantenuti in galera perché rappresentano un serio e costante pericolo per la sicurezza”, conclude. (Com)