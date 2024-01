© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non vogliono un “conflitto regionale” in Medio Oriente. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, parlando al Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. “Attraverso gli strumenti della deterrenza e della diplomazia, stiamo lavorando per impedire un allargamento del conflitto e promuovere maggiore integrazione e stabilità sul piano regionale”, ha detto. (Was)