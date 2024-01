Francia-Italia: annullata estradizione di Greco, condannato per mafia nel 2006

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione francese ha annullato la procedura di estradizione di Edgardo Greco, 64enne accusato di essere stato un membro della 'ndrangheta, che dovrà essere giudicato nuovamente dal Tribunale di Lione. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". Greco era stato arrestato nei mesi scorsi a Saint-Etienne, dove si era rifatto una vita lavorando come pizzaiolo. La Cassazione ha annullato la decisione presa il 27 aprile scorso dalla Corte d'Appello di Lione per un vizio di procedura, individuato nel fatto che uno dei tre magistrati responsabili della decisione di estradizione non era presente all'udienza di fine marzo. Greco si era trasferito in Francia dopo essere stato condannato nel 2006 per alcuni omicidi commessi negli anni Novanta per conto della mafia calabrese. L'uomo aveva assunto una falsa identità con il nome di Paolo Dimitrio. (Frp)