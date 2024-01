Piemonte: Allasia, tavolo automotive merita attenzione, a rischio centinaia di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo non tenere conto di quello che avviene anche nel settore automotive, legato alle decisioni del gruppo Stellantis che condiziona direttamente migliaia di dipendenti e altrettanti legati all’indotto. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia durante il Consiglio regionale aperto sulle imprese in crisi in Piemonte, che si è svolto questa mattina all'auditorium della Città Metropolitana di Torino. "Più dell’80 per cento delle imprese subalpine contano di mantenere o aumentare i livelli di occupazione, però allo stesso tempo sono a rischio centinaia di posti di lavoro in altre realtà come ad esempio la Lear di Grugliasco e la Te Connectivity di Collegno", ha concluso. (Rpi)