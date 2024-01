Germania: ministra Interno Faeser non esclude procedura di messa al bando per Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato di non escludere una procedura di messa al bando per il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd). Intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Swr”, l'esponente del governo federale ha affermato che un simile passo è la “spada più affilata” disponibile. “Non lo escludo”, ha aggiunto Faeser, che pure ha riconosciuto come gli ostacoli per vietare un partito siano elevati. Allo stesso tempo, la ministra dell'Interno tedesca non ha escluso una messa al bando di Giovane alternativa (Ja), l'organizzazione giovanile di Afd. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Ja è “soltanto un'associazione” e quindi può essere vietata dal dicastero guidato da Faeser. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)