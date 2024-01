Panama: Autorità marittima nazionale ritira la propria bandiera a 881 imbarcazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità marittima di Panama ha ritirato la propria bandiera a più di 881 imbarcazioni. Lo ha reso noto oggi, 16 gennaio, con un comunicato. “Il nostro organismo conferma l’impegno con la comunità marittima internazionale e attua questa misura per rispettare la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (Unclos) e i trattati internazionali dell’Organizzazione marittima internazionale (Omi)”, si legge nella nota. L’autorità ha anche assicurato che sono state stabilite misure per evitare che le imbarcazioni con bandiera panamense siano coinvolte in riciclaggio di denaro, finanziamenti al terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa. Inoltre, ha ribadito che tutte le imbarcazioni devono sottoporsi a una valutazione tecnica e di rispetto degli standard internazionali.(Mec)