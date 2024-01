Sudan: Khartum ritira partecipazione a vertice Igad di giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan ha ritirato la sua partecipazione al vertice straordinario indetto per giovedì prossimo, 18 gennaio, in Uganda dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per discutere del conflitto sudanese e della crisi aperta di recente fra Etiopia e Somalia. Lo riferisce il quotidiano sudanese "Sudan Tribune", che cita una nota in cui il ministero degli Esteri sudanese afferma la necessità di un incontro faccia a faccia tra i generali in guerra prima di discussioni più ampie con il blocco regionale. L'Igad si era offerto di mediare tra i capi dell'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, organizzando anche un incontro inizialmente fissato per la fine di dicembre, salvo poi essere rinviato a data da destinarsi. L'annuncio arriva dopo che il Coordinamento delle forze democratiche civili (Taqaddum) del Sudan – piattaforma guidata dall'ex premier civile Abdalla Hamdok che racchiude più di 60 rappresentanti di partiti politici, comitati civici, sindacati, organizzazioni della società civile e figure indipendenti sudanesi – ha confermato di aver ricevuto l'approvazione da parte del presidente del Consiglio sovrano Abdel Fattah al Burhan per tenere un incontro volto a discutere le modalità per la cessazione delle ostilità. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Sudan Tribune", senza specificare né l'ora né il luogo dell'incontro, ma precisando che l'incontro dovrebbe avvenire a Giuba. (segue) (Res)