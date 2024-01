Ue: Parlamento approva stop definitivo gas serra condizionatori e frigoriferi entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva nuove norme per ridurre al minimo le emissioni dei gas a effetto serra più inquinanti. La relazione sull'accordo raggiunto con il Consiglio è stata approvata con 457 voti favorevoli, 92 contrari e 32 astensioni. Nel testo, si prevede una totale eliminazione graduale di idrofluorocarburi (in inglese hydrofluorocarbons) entro il 2050, compresa una traiettoria di riduzione della quota di consumo dell'Ue tra il 2024 e il 2049. Vengono inoltre introdotti requisiti rigorosi che vietano l'immissione di prodotti contenenti gas fluorurati sul mercato dell'Ue, e vengono specificate le date entro cui deve essere effettuata l'eliminazione graduale dell'uso dei gas fluorurati, in particolare nei settori in cui è tecnicamente ed economicamente fattibile utilizzare altro materiale, come nel caso della refrigerazione domestica, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore. (segue) (Beb)