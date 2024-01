Ue: Parlamento approva stop definitivo gas serra condizionatori e frigoriferi entro il 2050 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, è stato approvato anche l'accordo sulla riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono (Ods), con 538 voti favorevoli, 8 contrari e 13 astensioni. Nel testo si introducono i requisiti per il recupero e il riciclaggio di tali sostanze nei materiali da costruzione durante le ristrutturazioni (che si trovano in particolare nelle schiume isolanti), le quali costituiscono la principale fonte di emissioni residue di Ods nell'Ue. Si introducono inoltre esenzioni rigorose per il loro uso come materia prima (per produrre altre sostanze, ad esempio nell'industria farmaceutica o chimica), come agenti di processo, nei laboratori e per la protezione antincendio. Dopo le votazioni finali a Strasburgo, il Consiglio dovrà approvare formalmente i testi, prima della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. (Beb)