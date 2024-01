Ungheria-Slovacchia: premier Fico, non sosterrò mai punizioni contro Budapest in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finché sarà premier della Slovacchia, Robert Fico non darà ma il suo assenso a punizioni contro l’Ungheria a Bruxelles. Lo ha detto lo stesso Fico, ricevuto oggi a Budapest dall’omologo Viktor Orban. “Non acconsentirò mai a punire un Paese che lotta per la sua sovranità”, ha detto Fico, per il quale i Paesi membri dell’Ue dovrebbero mantenere un potere di veto. La posizione ungherese in seno all’Ue è legittima per il primo ministro slovacco, che ha invitato Orban a Bratislava. Fico reputa inoltre “di buon senso” la proposta dell’Ungheria di finanziare l’Ucraina senza intervenire sul bilancio dell’Ue e senza un prestito comune. "Le proposte che il primo ministro ungherese ha fatto e farà in relazione alla modifica del bilancio dell'Unione europea – lo sottolineo ancora una volta – le consideriamo valide e razionali", ha detto Fico. Il capo del governo di Bratislava ha osservato che, se l’Ue vuole raggiungere un accordo per stanziare 50 miliardi di euro a Kiev, è necessario cercare raggiungere un compromesso con Budapest e ascoltare le sue richieste. (Vap)