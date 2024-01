Italia-Germania: Tajani sente Baerbock, sicurezza traffici marittimi è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologa tedesca, Annalena Baerbock. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Abbiamo affrontato innanzitutto il tema della sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e del conflitto a Gaza. Garantire la libertà della navigazione e la sicurezza dei commerci marittimi è per noi una priorità, soprattutto per due potenze esportatrici come Italia e Germania” – ha dichiarato Tajani – stiamo valutando insieme ai partner europei le varie opzioni operative”. Il vicepremier ha evidenziato l’importanza di rafforzare ulteriormente il rapporto tra Roma e Berlino sia a livello bilaterale sia in ambito Ue, Nato, G7 e Quint e ha espresso grande soddisfazione per il Vertice intergovernativo italo-tedesco dello scorso 22 novembre e per la firma del Piano d’Azione, che i due Paesi sono impegnati ad applicare. (segue) (Com)