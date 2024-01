Italia-Germania: Tajani sente Baerbock, sicurezza traffici marittimi è priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho discusso con Baerbock le priorità della presidenza italiana del G7. Abbiamo una visione comune su molti dossier e sono sicuro che il nostro spirito di collaborazione contribuirà ad elevare ulteriormente il livello di coordinamento e coesione tra i partner del G7” - ha affermato Tajani. Nel corso del colloquio i ministri hanno approfondito gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, concordando circa la necessità di evitare una regionalizzazione del conflitto, di porre le basi per un concreto percorso verso la pace e di fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile a Gaza. (Com)