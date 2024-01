Milano: Maurizio Cattelan, né offeso né danneggiato da imbrattamento Ultima Generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al gesto perpetrato da Ultima generazione il 15 gennaio scorso, di versare vernice gialla lavabile sul basamento dell'opera denominata L.O.V.E. "non mi sono sentito offeso né danneggiato. Sono infatti certo che gli autori - le cui intenzioni e i cui obiettivi sono stati ampiamente resi noti - abbiano agito senza intenti aggressivi nei confronti miei o della mia opera". Lo dice l'artista Maurizio Cattelan in una lettera ufficiale, interpellato dall'avvocato Gilberto Pagani, che assiste proprio i giovani che domani vivranno l'udienza presso il Tribunale di Milano. Il gesto "non risulta avere rovinato o deturpato l'opera - aggiunge Cattelan - il successivo intervento di ripristino l'ha infatti restituita al suo stato e al suo aspetto originario". (Rem)