Wartsila: Tubetti (Fd'I), si è accesa una luce di speranza per i lavoratori

24 luglio 2021

- "Dopo una fin troppo lunga attesa, si è accesa una luce di speranza per i lavoratori della Wartsila di Trieste. L'incontro di oggi tra il ministro Urso, la sottosegretaria con delega alle crisi d'impresa, Fausta Bergamotto, e una delegazione della Wartsila rappresenta il preludio di una possibile intesa verso una reindustrializzazione del sito". Lo dichiara la senatrice friulana di Fratelli d'Italia Francesca Tubetti. "Una buona notizia, merito anche della fermezza dimostrata dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che solo una settimana fa si era detto pronto anche a valutare la strada del recupero degli incentivi e i contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni, così come previsto dal dl Asset", conclude. (Rin)