Speciale infrastrutture: Egitto-Oman, accordo per stabilire corridoio digitale tra Asia e Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telecom Egypt, la principale compagnia telefonica egiziana, ha annunciato che avvierà una partnership con la società omanita Zain Omantel International (Zoi) per creare un corridoio digitale che colleghi il Mar Mediterraneo, il Mar Arabico e la regione del Golfo Arabico. Lo ha reso noto un comunicato stampa della compagnia egiziana, aggiungendo che l’intesa è volta a stabilire un percorso senza precedenti per il trasferimento di dati tra l'Asia e l'Europa. Il nuovo corridoio creerà percorsi più brevi e tempi di risposta più rapidi per l’arrivo dei dati, rendendolo la migliore opzione per attraversare l’Oceano Indiano verso l’Europa per gli operatori di cavi sottomarini e le società di telecomunicazioni. L'infrastruttura del corridoio digitale si estenderà dalla costa del sultanato dell'Oman fino alla costa mediterranea dell'Egitto, attraverso percorsi terrestri e marittimi utilizzando fibre ottiche. Sarà inoltre realizzato un collegamento diretto tra l'Arabia Saudita e l'Egitto tramite un cavo sottomarino attraverso il Mar Rosso. (Cae)