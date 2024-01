Speciale infrastrutture: assessore Fvg, entro fine marzo autovelox su Cimpello-Sequals

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro fine marzo Fvg Strade installerà due autovelox fissi sulla strada regionale 177 Cimpello-Sequals, uno più a sud nel comune di Zoppola e l'altro a nord nel comune di Spilimbergo. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, nel corso di un vertice convocato dal prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno per fare il punto sulla sicurezza stradale, sulla Cimpello-Sequals dopo il recente incidente costato la vita a tre persone. Per migliorare la sicurezza della strada verrà inserita anche una linea continua sonora nei tratti caratterizzati da dossi, curve o svincoli e si rafforzerà la segnaletica verticale con l'installazione di lampeggianti e cartellonistica. La Regione sta pensando anche a iniziative di lungo periodo, visto che il flusso di traffico sulla strada regionale è destinato ad aumentare a seguito della recente apertura della Pedemontana Veneta e in previsione del prolungamento della strada in direzione Udine Nord, al momento allo studio. “Due condizioni che ci spingono a valutare un raddoppio delle corsie”, ha puntualizzato l’assessore, secondo cui questa soluzione “consentirebbe di evitare che i veicoli lenti, spesso lo sono i mezzi pesanti, si trovino a essere da ostacolo a quelli più veloci nella percorrenza. Quindi la doppia corsia ridurrebbe di molto i rischi legati ai sorpassi pericolosi. Rispetto all'alta velocità e ai sorpassi a rischio, le rilevazioni effettuate da Fvg Strade nel novembre 2023 - ha informato l'assessore - mostrano che ci sono in media circa 800 violazioni in una giornata infrasettimanale e oltre mille nei fine settimana. Gli interventi previsti incideranno proprio su questo tipo di comportamenti illeciti che sono poi le maggiori cause di incidenti”. Nel corso del vertice in Prefettura si è stabilito, inoltre, di incrementare i controlli stradali lungo l'intera tratta anche attraverso un tavolo di coordinamento tra la Polizia Stradale dello Stato e i Corpo di Polizia locale dei Comuni dell’area. (Frt)