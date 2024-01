Speciale infrastrutture: Picarone (PD) su scontro con Fitto, faremo tutto il necessario per tutelare Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto quello che si può fare per tutelare il territorio e il Mezzogiorno sarà fatto", anche si tratta di "mettere in campo misure di natura penale". Francesco Picarone, consigliere regionale del Pd e presidente della Commissione Bilancio, si è così espresso sullo scontro De Luca - ministro Fitto per il mancato sblocco dei fondi Sviluppo e coesione per la Regione Campania. "Non c’è più da attendere: i cittadini stanno aspettando opere e infrastrutture importanti - ha aggiunto Picarone -. Questi fondi servono a riequilibrare i divari". Sulle iniziative annunciate sabato da De Luca, Picarone ha osservato che esse sono il frutto di una "valutazione politica chiara da parte della maggioranza e da parte di Vincenzo De Luca". "Andremo avanti su questa linea fino a che non sarà dato quello che spetta ai territori del Mezzogiorno e della Campania", ha concluso (Ren)