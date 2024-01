Speciale infrastrutture: Regno Unito, spagnola Ferrovial non è certa che vendita quota in Heathrow sarà completata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture Ferrovial ha informato la Commissione nazionale del mercato e dei valori spagnola (Cnmv) che "non vi è alcuna certezza" che la vendita della sua partecipazione del 25 per cento in TopCo, la holding che gestisce l'aeroporto londinese di Heathrow, sarà completata con successo, poiché è ancora soggetta al rispetto di diverse condizioni. Il gruppo ha spiegato che, sebbene l'accordo di compravendita rimanga in vigore, l'operazione è subordinata al concretizzarsi della vendita delle azioni di accompagnamento. "Le parti stanno lavorando per soddisfare questa condizione attraverso l'analisi di diverse opzioni", ha spiegato Ferrovial, aggiungendo che, pertanto, non vi è alcuna certezza che la transazione sarà completata. L'azienda spagnola ha annunciato a fine novembre la vendita della sua partecipazione del 25 per cento in TopCo per 2,7 miliardi di euro, dopo aver raggiunto un accordo con Ardian e il Fondo pubblico di investimento dell'Arabia Saudita (Pif). (Spm)