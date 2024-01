Speciale infrastrutture: Aspi, oltre 13 mila punti luce per miglior comfort visivo nel segno di efficientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi interverrà su tutte le nove direzioni di tronco della rete autostradale in gestione, il cronoprogramma è serrato: a oggi gli interventi hanno riguardato cinque Direzioni di Tronco e sono già completate quelle di Pescara, Bari e Udine. Attualmente sono in corso gli interventi sulle direzioni di tronco di Bologna, Cassino e Fiano Romano. A oggi gli interventi già effettuati nell'ambito del piano sono oltre 150, per oltre 4.000 apparecchi Led installati. Il "Piano sostituzione apparecchi di svincolo a Led" coinvolge Movyon e Tecne, società controllate del gruppo Aspi e rientra all'interno del Programma Mercury, che ha l'obiettivo di valorizzare le infrastrutture esistenti nel segno della sostenibilità, ponendole a un livello tecnologico, digitale e funzionale all'avanguardia, così da offrire un viaggio sicuro e confortevole ai propri utenti. Recentemente Aspi ha sottoscritto la Carta degli impegni che definisce le strategie del Gruppo per l'adozione delle azioni e dei comportamenti sostenibili, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 Onu. (Com)