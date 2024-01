Speciale infrastrutture: Spagna, Repsol annuncia apertura oltre 600 stazioni servizio biocarburante entro 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera spagnola Repsol ha annunciato l'obiettivo di superare le 600 stazioni di servizio che forniscono carburante totalmente rinnovabile nella sua rete nella Penisola Iberica entro la fine del 2024. Secondo quanto riferito in un comunicato, attualmente la compagnia fornisce carburante 100 per cento rinnovabile in oltre 60 stazioni di servizio nelle principali città e corridoi di trasporto della Penisola iberica (46 in Spagna e 15 in Portogallo). "Le nostre stazioni di servizio sono pronte a offrire ai clienti qualsiasi tipo di energia di cui hanno bisogno per la loro mobilità e vogliamo continuare a essere i loro compagni di viaggio, sia che utilizzino un'auto elettrica, un'auto a combustibile rinnovabile o un'auto a gas", ha evidenziato il direttore generale clienti di Repsol, Valero Marín. Il principale vantaggio del loro utilizzo è che possono essere impiegati in tutti i veicoli senza la necessità di modificare i motori o le infrastrutture di distribuzione e rifornimento esistenti. (Spm)