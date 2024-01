Speciale infrastrutture: Cina, premier Li a Davos, “scegliere nostro mercato non è un rischio, ma un’opportunità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scegliere il mercato della Cina “non rappresenta un rischio, ma un’opportunità”. Lo ha detto il primo ministro Li Qiang al Forum economico mondiale (World Economic Forum, Wef) di Davos, in Svizzera. La Cina “ha maturato solide fondamenta, può gestire alti e bassi e la sua tendenza allo sviluppo non cambierà”, ha detto il premier, precisando che il Paese sta incentivando un processo di modernizzazione “su tutti i fronti”. Soffermandosi sulle “vaste dimensioni” del mercato della prima potenza asiatica, Li ha indicato nelle infrastrutture e nel settore abitativo opportunità d’investimento per le aziende straniere, cui il governo intende garantire un maggior accesso al mercato. “Accogliamo a braccia aperte investimenti da tutti i Paesi. Continueremo a promuovere l’apertura istituzionale e rimuoveremo barriere e restrizioni agli investimenti nella manifattura. A dispetto dei cambiamenti nel panorama internazionale, la Cina continuerà a promuovere l’apertura, spalancando ulteriormente le sue porte al mondo”, ha concluso il premier. (Cip)