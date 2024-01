Speciale infrastrutture: von der Leyen, competitività futura dipende da adozione responsabile IA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La competitività futura europea dipende dall'adozione dell'Intelligenza artificiale nelle attività quotidiane. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale di Davos. "Il Global Risk Report del Forum economico mondiale indica l'intelligenza artificiale come uno dei principali rischi potenziali per il prossimo decennio. Ma non dimentichiamo che l'intelligenza artificiale è anche un'opportunità molto significativa, se usata in modo responsabile. Sono un ottimista della tecnologia e come medico di formazione so che l'IA sta già rivoluzionando l'assistenza sanitaria. L'IA può aumentare la produttività a una velocità senza precedenti. Chi arriva per primo sarà premiato e la gara globale è già iniziata", ha detto von der Leyen. "La nostra competitività futura dipende dall'adozione dell'IA nelle nostre attività quotidiane. L'Europa deve fare un passo avanti e indicare la strada per un uso responsabile. Un'IA che potenzi le capacità umane, migliori la produttività e sia al servizio della società", ha aggiunto. "Dovremmo investire dove abbiamo un vantaggio competitivo. In Europa ci sono quasi 200 mila ingegneri del software con esperienza nell'IA. Si tratta di una concentrazione maggiore rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Inoltre, il nostro continente ha un enorme vantaggio competitivo sui dati industriali. Possiamo addestrare l'intelligenza artificiale su dati di qualità ineguagliabile. E noi vogliamo investire in questo", ha poi spiegato. "Per questo motivo forniremo alle start-up e alle Pmi europee l'accesso ai nostri supercomputer di livello mondiale, in modo che possano sviluppare e addestrare modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni. Metteremo anche gli spazi dati comuni europei al servizio delle startup e renderemo disponibile un'enorme quantità di dati in tutte le lingue dell'Ue, perché l'IA dovrebbe funzionare anche per chi non parla inglese. Questa è la nuova frontiera della competitività. E l'Europa è ben posizionata per diventare il leader dell'IA industriale, l'uso dell'IA per trasformare le infrastrutture critiche in intelligenti e sostenibili", ha concluso von der Leyen. (Beb)