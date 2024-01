Roma: omicidio 14enne, ipotesi 2 pistole a sparare, indagato non risponde, parla la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero state almeno due le pistole che hanno aperto il fuoco alle 3 di notte tra venerdì e sabato nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C a Monte Compatri in provincia di Roma. Dieci, o forse 15 colpi esplosi da armi diverse, ma soltanto uno ha ucciso il 14enne Alexandru Ivan. Tutti elementi emersi questa mattina dalle difese dell'unico indagato arrestato dai carabinieri: il 24enne Corum Petrov. Petrov è l'unico arrestato di un gruppo che sembra essere più numeroso di quanto reso noto dagli investigatori tanto che sul posto, secondo la difesa, sarebbero arrivate più persone e con più macchine. Con la procura di Velletri blindata, gli unici elementi sulla vicenda dell'omicidio del 14enne, emergono soltanto dai legali dell'arrestato. Elementi credibili ma comunque di parte e senza contraddittorio, come del resto senza contraddittorio è stato questa mattina in carcere a Velletri, l'interrogatorio di garanzia a cui il Giudice per le indagini preliminari, Francesco Boccarrato, ha sottoposto l'indagato. (segue) (Rer)