Roma: omicidio 14enne, ipotesi 2 pistole a sparare, indagato non risponde, parla la difesa (3)

- "Abbiamo un dato – ha detto l'avvocato Luca Guerra - i carabinieri ci dicono che hanno trovato due proiettili: un proiettile winchester e un proiettile di marca Fiocchi. Già questo ci dice che ci sono due pistole". Inoltre "il patrigno della vittima ci dice che la sventagliata di 10 o 15 proiettili, di cui uno colpisce mortalmente il ragazzo" arriva dalla macchina "su cui stanno questi altri due fratelli che i carabinieri conoscono". La linea difensiva è chiara, o meglio non è chiara ma amplia lo spettro delle ipotesi e, soprattutto, amplia il numero dei possibili indiziati, tentando di scardinare la tesi degli inquirenti che riducono a una sola macchina l'arrivo del gruppo che ha fatto fuoco, composto da 4 persone, e all'utilizzo di una sola arma. Il primo ad arrivare davanti al carcere di Velletri stamattina, è stato Pietro Petrov, il padre del ragazzo arrestato che chiedeva ai giornalisti di essere intervistato. "Siamo commercianti di macchine a Pantano - ha spiegato l'uomo -. Viviamo qui da 40 anni. Non abbiamo mai avuto problemi. Mio figlio non c'entra con questa storia. Mio figlio - ha aggiunto - ha solamente fatto da tramite tra il patrigno della vittima e il cugino Dino con cui si erano picchiati al bar. Quando è arrivato sul posto, con il solo intento di chiarire, si stavano già sparando". (segue) (Rer)