Bulgaria-Italia: ambasciatrice Zarra ricevuta dal sindaco di Sofia Terziev

- L'ambasciatrice d’Italia in Bulgaria, Giuseppina Zarra, accompagnata dal presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli, dal presidente della Camera di Commercio italiana in Bulgaria, Alessandro Geretto, e dai suoi collaboratori, è stata ricevuta dal nuovo sindaco di Sofia, Vasil Terziev, che si è insediato il 13 novembre scorso. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica italiana a Sofia. L'incontro, molto cordiale e aperto, è stato l'occasione per esprimere soddisfazione per l'eccellente collaborazione, l'auspicio di sviluppare ulteriormente i contatti e per esaminare i temi di maggiore interesse legati alla realtà socioeconomica locale, allo sviluppo del turismo e degli investimenti, nonché alla valutazione di possibili campi di collaborazione. L'ambasciatrice Zarra e il sindaco Terziev hanno espresso soddisfazione per le “eccellenti relazioni” e hanno promesso di sviluppare ulteriormente il “fruttuoso partenariato bilaterale”. (Com)