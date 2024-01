Visegrad: premier slovacco, è una tragedia che la cooperazione nel V4 sia stata resa impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ “una tragedia” che la cooperazione in seno al gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) sia stata resa impossibile. Lo ha detto il premier slovacco Robert Fico in conferenza stampa a Budapest con l’omologo magiaro Viktor Orban. Fico non ha precisato a chi si riferisse ma ha detto che farà pressione sulla presidenza ceca del V4 affinché convochi un vertice dei primi ministri del V4 al più presto. “La cooperazione nel V4 è stata deliberatamente disabilitata, perché è evidente che quattro Paesi insieme, con una popolazione di 65 milioni di abitanti all’interno dell’Ue, possono fare cose che i singoli Paesi non possono”, ha affermato il capo del governo slovacco. Orban “è estremamente popolare tra gli slovacchi perché lotta per l’interesse nazionale del suo Paese, parla apertamente degli errori delle organizzazioni internazionali e difende la sovranità ungherese”, ha dichiarato Fico. (Vap)