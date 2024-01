Portogallo: perquisite sedi dell'Istituto nazionale per emergenze mediche di Lisbona e Oporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia giudiziaria (Pj) portoghese sta perquisendo le sedi dell'Istituto nazionale per le emergenze mediche (Inem) di Lisbona e Oporto per questioni legate all'assunzione di risorse umane. È quanto confermato da fonti investigative all'agenzia di stampa "Lusa", spiegando che ci sono anche sospetti di violazione delle norme sugli appalti pubblici, nonché indizi dei reati di malaffare e falsificazione di documenti nella contrattazione di mezzi per l'assistenza medica, in un'indagine condotta dal Dipartimento regionale di investigazione e azione penale (Diap) di Oporto. (Spm)