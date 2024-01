Fd'I: Meloni alla Camera per festeggiare compleanno con parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato a Montecitorio per festeggiare il suo compleanno con i parlamentari di Fratelli d'Italia. Ieri, infatti, il capo del governo ha compiuto 47 anni. Al rinfresco, organizzato su una delle terrazze della Camera, sono presenti, tra gli altri, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, quella per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, il responsabile del dicastero delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il titolare del ministero della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)