Balcani: ministro Interno Slovenia, duemila persone identificate e 700 respinte ai confini

- Da quando la Slovenia ha reintrodotto i controlli ai confini, sono state identificate oltre duemila persone che non avevano diritto di ingresso e oltre 700 persone sono state respinte. Lo ha detto oggi a Pinguente (Buzet), nell’Istria croata, il ministro dell’Interno sloveno, Bostjan Poklukar, a margine del vertice trilaterale con gli omologhi di Italia e Croazia. “La polizia slovena ha fermato più di 60 mila migranti illegali che hanno varcato i confini con la Slovenia. A Trieste abbiamo tracciato un itinerario per agire di comune accordo con l'obiettivo di minimizzare i flussi sulla rotta balcanica e le tendenze di radicalizzazione che da questa rotta arrivano nei nostri Paesi e in tutta l’Unione europea. Ci siamo messi d’accordo con il ministro italiano - ha aggiunto Poklukar - per non fermare i turisti e il trasporto merci e per non danneggiare l’economia, e questi accordi stanno tenendo”. (Frt)