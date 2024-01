Mobilità: Stellantis, accordo con Sixt per acquistare fino a 250.000 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore di servizi premium di mobilità Sixt e Stellantis, una delle principali case automobilistiche al mondo, annunciano di aver raggiunto un accordo multimiliardario, in base al quale Sixt potrebbe acquistare fino a 250.000 veicoli per la sua flotta di noleggio in Europa e in Nord America nei prossimi tre anni. Le prime consegne – riferisce una nota – avverranno già nel corso del primo trimestre del 2024 e proseguiranno durante l’anno. I clienti Sixt potranno beneficiare di un’ampia gamma di veicoli dei pluripremiati brand di Stellantis, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Maserati. La fornitura a Sixt comprenderà un’ampia gamma di segmenti, dalle city car ai Suv, ai furgoni e minivan (compresi quelli a sette e nove posti), oltre a una vasta scelta di tipologie di motorizzazione (inclusi i veicoli elettrici a batteria) dotati delle più recenti innovazioni nel software e nell’infotainment. Specifiche quantità, composizioni degli ordini, date di consegna oltre ai volumi già pianificati per il 2024 possono essere concordati in modo flessibile tra le due aziende, tenendo conto delle caratteristiche della flotta e della domanda. Inoltre, Stellantis e Sixt valuteranno potenziali opportunità di partnership in altre aree del mondo, con il supporto di Mobilisights, la società di data as a service (DaaS) di Stellantis che fornisce e sviluppa pacchetti di dati per la creazione e la concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi innovativi business-to-business che saranno messi a disposizione di Sixt. Con l’inizio della fornitura da parte di Stellantis, il numero di veicoli connessi nella flotta di noleggio Sixt aumenterà in modo significativo e, di conseguenza, Sixt potrà accedere ai dati sulla flotta disponibile - numero di veicoli, livello di carburante e chilometraggio - dopo la restituzione del veicolo. Questo permetterà a Sixt di ottimizzare le operazioni presso le sue filiali, garantendo ai clienti un’elaborazione dei dati ancora più rapida e una disponibilità dei veicoli ancora più elevata. (segue) (Com)