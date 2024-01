Napoli: cerca di rubare bici elettrica di un poliziotto, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di ieri gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nel quartiere Sanità in supporto ad un collega che aveva sorpreso e bloccato, poco prima, nel box di pertinenza della propria abitazione, un uomo intento a forzare, con una tronchesina, la catena posta a protezione della sua bicicletta elettrica. Di fatto, il poliziotto, dopo aver notato la porta di igresso del garage forzata, è entrato nel locale soprendendo il ladro, il quale, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, lo ha aggredito con calci. L'uomo, un 31enne ucraino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato bloccato e trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso. E' stato, dunque, arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate ed altresì denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. (Ren)