© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esonero di José Mourinho? "Qualche segnale forse c'era, poi gli americani sono fatti così, sono abbastanza netti. E poi, secondo me, c'è anche qualcos'altro, oggettivamente''. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intercettato a Montecitorio dai cronisti, in merito alla decisione della Roma di esonerare l'allenatore portoghese. (Rin)