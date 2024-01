Agricoltura: Nevi, al centro di politica FI, a breve evento a Roma per presentare nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'incontro prima dei parlamentari e rappresentanti regionali del dipartimento agricoltura di Forza Italia e poi con i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo agricolo e agroalimentare, si è svolta a Roma, presso la sala Colletti al gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, la prima riunione del 2024 del Dipartimento nazionale agricoltura presieduta dal responsabile nazionale nonché vicepresidente vicario del gruppo e portavoce del partito Raffaele Nevi. Durante l'incontro - riferisce una nota -, a cui hanno partecipato anche l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Giandiego Gatta, membro della commissione agricoltura alla Camera e tanti altri autorevoli rappresentanti, da Maria Spena alla senatrice Fulvia Caligiuri al senatore Giampaolo Vallardi, sono state discusse le problematiche e i principali temi legati al mondo dell'agricoltura che il partito azzurro intende affrontare durante questo anno. "Ora, stiamo già mettendo a punto un programma per il prossimo futuro nel quale evidenziare le priorità e gli obiettivi da raggiungere per il settore agricolo che insieme all'industria agroalimentare consideriamo strategico per sostenere la crescita economica dell'intero paese e l'export. Organizzeremo un grande evento a Roma – dichiara Nevi - dedicato all'agricoltura in cui affronteremo le problematiche attuali, le soluzioni nel breve termine e le prospettive future, soprattutto a livello europeo. Il comparto agricolo ha enormi potenzialità – conclude - i prodotti della tradizione italiana sono un'eccellenza nel mondo e dobbiamo mettere le nostre aziende nelle migliori condizioni possibili per esprimerle". (Rin)