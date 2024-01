Ucraina: Stoltenberg, Putin si siederà a tavolo quando prezzo guerra sarà troppo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si siederà al tavolo della pace solo se il prezzo per continuare la guerra sarà troppo alto. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso del suon intervento al Forum economico mondiale di Davos. "Credo che ciò che conta davvero sia quello che facciamo. E noi facciamo tutto il possibile per aumentare il prezzo per la Russia", ha detto. "Hanno perso 300 mila soldati, migliaia di veicoli armati, centinaia di aerei, questo è qualcosa che conta per la Russia e per i russi comuni. La loro economia è in difficoltà. Stanno pagando un alto prezzo economico e un alto prezzo politico", ha poi aggiunto. Inoltre, ha ricordato Stoltenberg, "sono più isolati politicamente anche all'estero, nel Caucaso e in Asia centrale". (segue) (Beb)