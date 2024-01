Ucraina: Stoltenberg, Putin si siederà a tavolo quando prezzo guerra sarà troppo alto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che gli alleati Nato possono fare, ha poi continuato, non è prevedere con certezza cosa accadrà, "ma massimizzare la probabilità che a un certo punto il presidente Putin capisca che continuare questa guerra ha un prezzo troppo alto". A un certo punto, ha dichiarato Stoltenberg, "dovrà sedersi e negoziare una sorta di pace duratura", in cui l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente. Il paradosso, ha poi concluso, "è che se vogliamo che questo accada, una fine pacifica e giusta di questa guerra, il modo per arrivarci è fornire più armi all'Ucraina. Quanto più credibile sarà il nostro sostegno militare, tanto più è probabile che i diplomatici abbiano successo. Perché ciò che accade al tavolo dei negoziati con i diplomatici è strettamente legato alla situazione sul campo di battaglia". (Beb)