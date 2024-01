Russia: Stoltenberg, nessuna indicazione su cambiamenti interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessuna indicazione su un possibile cambiamento interno al regime russo. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale di Davos. "Sono molto cauto nel prevedere come si svilupperà la guerra, che è imprevedibile per sua natura. E sono ancora più cauto nel prevedere cosa accadrà all'interno della Russia. Abbiamo visto Prigozhin l'anno scorso. Possono verificarsi sorprese, ma non abbiamo indicazioni su un grande cambiamento all'interno della Russia", ha detto. (Beb)