Thailandia: viceministro Esteri rappresenterà premier a vertice non allineati in Uganda

- Il viceministro degli Esteri della Thailandia, Jakkapong Sangmanee, parteciperà al 19mo vertice del Movimento dei non allineati (Nam) il 19 e il 20 gennaio a Kampala, in Uganda, come inviato speciale del primo ministro, Srettha Thavisin. A margine avrà anche colloqui bilaterali, volti a promuovere la candidatura thailandese al Consiglio per i diritti umani per il periodo 2025-2027. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri thailandese. Il viceministro, prosegue la nota, si recherà successivamente in visita in Sudafrica (21-22 gennaio) per incontrare l’omologo Alvin Botes e rappresentanti del settore privato, con l’obiettivo principale di far avanzare i rapporti commerciali.(Fim)