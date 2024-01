© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diminuiti dai 520 dello scorso anno a 483 gli islamisti classificati come pericolosi dalle autorità tedesche. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), come riferisce il quotidiano “Die Welt”. Sul totale degli islamisti ritenuti una minaccia, 97 sono detenuti in Germania, 208 sono a piede libero e 178 si trovano all'estero. (Geb)