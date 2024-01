Balcani: ministro Interno sloveno, si arriverà ad accordo operativo per pattuglie miste polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso gli incontri di livello tecnico tra le forze di polizia italiane e slovene per arrivare a un accordo operativo sulle pattuglie miste. Lo ha detto oggi a Pinguente (Buzet), nell’Istria croata, il ministro dell’Interno sloveno, Bostjan Poklukar, a margine del vertice trilaterale con gli omologhi di Italia e Croazia. “Le pattuglie miste lavorano in modo bilaterale tra Italia e Slovenia e tra Slovenia e Croazia. A Trieste – ha ricordato Poklukar – ci siamo messi d’accordo su un formato trilaterale di pattuglie miste di polizia. Si stanno svolgendo gli incontri di livello tecnico e si arriverà anche a un accordo cooperativo per poter firmare memorandum di intesa. Vogliamo tutti più cooperazione ed efficienza”, ha concluso il ministro sloveno. (Frt)