Speciale energia: von der Leyen, a due anni da inizio conflitto, Ue ha ripreso in mano suo destino energetico

- A due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, l'Europa ha ripreso in mano il suo destino energetico. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale di Davos. "Due anni fa, prima dell'aggressione russa all'Ucraina, una unità di energia su cinque consumata nell'Unione Europea nel 2021 era importata dalla Russia. Abbiamo affrontato scelte difficili e incertezze, soprattutto durante l'inverno. Ma abbiamo fatto le scelte giuste", ha detto von der Leyen. "Ora, a distanza di due anni, l'Europa ha ripreso in mano il proprio destino energetico. L'anno scorso, solo una unità di energia su venti consumata nell'Ue proveniva dalla Russia. La crisi ha frenato lo slancio dell'economia europea, ma i timori di un collasso economico si sono rivelati infondati", ha aggiunto. "Ora i prezzi dell'energia sono scesi e sono rimasti bassi anche durante la recente ondata di freddo di inizio gennaio. Gli stoccaggi di gas sono ancora ben forniti. L'Europa ha compiuto progressi reali nel migliorare la resilienza del suo sistema energetico. Abbiamo agito in collaborazione. Abbiamo avuto mercati aperti e ben funzionanti e buoni amici in tutto il mondo che sono intervenuti e hanno aumentato le forniture alternative. Ma soprattutto, abbiamo raddoppiato la transizione verso l'energia pulita investendo nelle tecnologie pulite, efficienti e rinnovabili del futuro", ha poi spiegato la presidente dell'esecutivo Ue. (Beb)