Speciale energia: ministero Energia ucraino, nuovo attacco russo contro centrale termoelettrica in regione Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe hanno nuovamente bombardato una centrale termoelettrica nella regione di Donetsk. Lo ha riferito su Facebook il ministero dell'Energia dell'Ucraina. "Non ci sono vittime, è in corso un'ispezione delle condizioni di attrezzature", si legge nel messaggio. Il dicastero ha riferito poi che si è verificato un incendio in un'altra centrale termoelettrica di prima linea a causa di un malfunzionamento. L'incidente non ha provocato feriti e l'impianto funziona normalmente. (Kiu)