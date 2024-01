Ue: Dombrovskis, collaborazione con Stati Uniti necessaria ma dobbiamo rafforzarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale contesto geopolitico è molto importante che le potenze democratiche occidentali, come l'Unione europea e gli Stati Uniti, continuino a lavorare insieme. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Ecofin di Bruxelles. Dombrovskis ha risposto a una domanda sulla possibile rielezione di Donald Trump a presidente Usa. "Questo è il modo migliore per affrontare le sfide poste dai regimi autoritari e dall'attuale situazione geopolitica che stiamo affrontando. Ma è anche chiaro che l'Ue deve rafforzarsi" in termini di "resilienza economica, sicurezza economica e capacità di difesa", ha poi aggiunto. "Stiamo lavorando in tutte queste direzioni ed è chiaro che la questione della sicurezza e della resilienza sarà in cima all'agenda dell'Ue nei prossimi mesi e anni", ha concluso Dombrovskis. (Beb)