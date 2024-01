Giornata Memoria: Fedriga, inaccettabile aumento antisemitismo per effetto guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "inaccettabile" l’aumento dell'antisemitismo che si sta diffondendo in Europa come conseguenza della guerra in corso in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa mattina a Trieste alla posa della prima di 13 nuove pietre d’inciampo in diversi luoghi della città. "La memoria dei deportati di origine ebraica durante il nazifascismo assume un significato ancora più profondo alla luce della guerra attualmente in corso in Israele. È inaccettabile come tra le conseguenze di quei drammi vi sia un aumento dell'antisemitismo e come questo fenomeno sia diffuso anche in Europa: sono troppi i cittadini di religione ebraica che hanno paura a professare liberamente la propria fede nella loro città", ha detto Fedriga. La pietra d’inciampo posta oggi a Ponterosso, alla presenza del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, del prefetto Pietro Signoriello, del presidente della Comunità ebraica Alessandro Salonichio, del rabbino Eliahu Alexander Meloni e di Gunter Demnig, l'artista ideatore delle Stolpersteine, ricorda Egon Brunner, deportato dall'Ospedale psichiatrico di Trieste il 28 marzo 1944 e ucciso dalle SS nella Risiera di San Sabba. "L'intera componente democratica ha l'obbligo di utilizzare parole forti e non ambigue per affermare che stiamo perdendo pezzi di democrazia e di libertà nei nostri Paesi", aggiunto Fedriga per il quale occorre partire dai giovani "nel raccontare principi di verità" affinché "il ventunesimo secolo non sia macchiato da rigurgiti di nuova intolleranza e nuove persecuzioni". (Frt)